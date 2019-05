Burgemeester Altena krijgt ambtsketen van vorken, lepels en servetringen

Er is zo'n acht kilo aan zilver ingezameld bij de inwoners van de nieuwe gemeente Altena voor de ambtsketen van de burgemeester. De gemeente vroeg mensen om bestek, munten, servetringen, sieraden, vingerhoedjes en andere zilveren spullen. Ze worden in omgesmolten variant om de nek van de burgemeester gehangen.

Het zilver werd de afgelopen tijd door inwoners ingeleverd bij de gemeente na een oproep. "De keten kan een beetje van alle inwoners van Altena worden, want iedereen uit Altena kan iets van zilver dat thuis ongebruikt in de kast ligt, schenken aan de ambtsketen", stond in een bericht.

Zestig mensen doneren zilver

Volgens de gemeente hebben ongeveer zestig mensen zilveren spullen ingeleverd. "Niet alles is bruikbaar, dat moeten we nog onderzoeken. Maar er is voldoende zilver voor een nieuwe ambtsketen", zegt een woordvoerder van de gemeente tegen Omroep Brabant. Zilver schenken kon tot en met 30 april.

Vijf ontwerpers uit Altena zijn gevraagd een ontwerp in te dienen voor een ambtsketen. Een van die creaties wordt uitgekozen. Op 1 juli wordt de nieuwe ambtsketen getoond aan de zestig inwoners en de burgemeester. De mensen die zilver hebben ingeleverd, krijgen allemaal een certificaat.

Het is de bedoeling dat waarnemend burgemeester Marcel Fränzel de nieuwe ambtsketen op 2 juli voor het eerst draagt tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces.