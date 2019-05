Budgetbusvervoerder Flixbus neemt Eurolines over

Flixbus neemt Eurolines over van het Franse bedrijf Transdev. Eurolines heeft een busnetwerk dat zich uitstrekt over 25 landen. Ook Flixbus, een in 2013 opgericht Duits bedrijf, verzorgt langeafstandsbusvervoer in tal van Europese landen. Een overnamebedrag is niet genoemd.

Sinds de oprichting als start-up in 2013 is Flixbus razendsnel gegroeid, onder meer door verschillende overnames. Het bedrijf had vorig 45 miljoen buspassagiers, veel meer dan de Franse concurrent (2,5 miljoen).

"We willen groene en betaalbare mobiliteit aanbieden aan reizigers van over de hele wereld", zegt Jochen Engert, bestuursvoorzitter en een van de drie oprichters van Flixbus. "De netwerken van Eurolines en Isilines (onder de laatste naam opereert Eurolines in Frankrijk, red.) maken het mogelijk ons Europese bereik nog verder uit te breiden."

Er werken nu meer dan duizend mensen bij Flixbus. Daarnaast werkt het bedrijf met duizenden chauffeurs van lokale bedrijven. Flixbus is niet de eigenaar van de bussen, maar regelt de verkoop van tickets en de marketing. Sinds 3,5 jaar rijden er ook Flixbussen tussen Nederlandse steden.