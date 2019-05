Iraanse olietanker stuurloos, wordt naar Saudische haven gesleept

Een Iraanse olietanker in de Rode Zee kampt met een motorstoring en is stuurloos geraakt. De tanker kwam 70 kilometer voor de kust van Saudi-Arabië in de problemen. Het schip vervoert zeker 1 miljoen vaten stookolie. Volgens Iran is er geen olie gelekt.

De 26-koppige bemanning (vooral Iraniërs) is overgestapt op een ander Iraans schip. Het Iraanse persbureau IRNA zegt dat er water in de machinekamer is gestroomd. Niemand zou gewond zijn geraakt.

Het Iraanse schip wordt door twee sleepboten naar de haven van de Saudische stad Djedda gebracht. Wat er dan met de tanker gebeurt, is nog niet duidelijk.

Iran en Saudi-Arabië zijn aartsvijanden en willen allebei hun macht in het Midden-Oosten uitbreiden. Ze spelen een actieve rol in oorlogen in de regio, zoals in Jemen en Syrië.