ING-topman Hamers voelt steun aandeelhouders, ondanks gele kaart

De topman heeft vaker overleg met aandeelhouders en hij denkt dat ze graag met hem door willen. "In die gesprekken horen we dat ze vinden dat we de juiste strategie hebben en dat ze geloven in het verbeterprogramma. Dat is een motivatie om ermee door te gaan."

Overname

Vorige maand meldde een Duitse zakenblad dat ING interesse zou hebben in de overname van de Duitse Commerzbank. Hamers wilde niet ingaan op die geruchten, maar wilde wel kwijt dat de bank kijkt naar overnamekansen.

"Als we in een land actief zijn en er wordt gesproken over consolidatie, dan moeten we ons oor te luister leggen. Dat hebben we in India zo gedaan en dat doen we ook in Thailand", aldus Hamers. Hoe dat in Duitsland is, een belangrijke markt voor ING, wilde Hamers niet zeggen.