Gemeenteraadsverkiezingen gaan niet over brexit, bezweren de Conservatieven

Deze verkiezingen gaan níet over brexit. Niet over de parlementariërs in Westminster. Dat is de boodschap die kopstukken uit de Conservatieve Partij de afgelopen dagen in de media probeerden over te brengen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen vandaag in grote delen van Engeland.

Maar hoe graag de Conservatieven de aandacht ook willen afleiden, voor veel kiezers zijn deze verkiezingen het eerste moment waarop ze hun ongenoegen kunnen uiten over de politieke chaos die de afgelopen maanden over het Britse eiland trok. En de kans is groot dat premier May een afstraffing tegemoet kan zien.

De Conservatieven zijn de afgelopen weken in rap tempo gekelderd in de peilingen. Haalde de partij in 2017 nog 45 procent van de stemmen bij landelijke verkiezingen, inmiddels staan ze op 27 procent. Labour is volgens de peilingen met 30 procent op dit moment de grootste.