Voormalig CIA-medewerker bekent spionage voor China

De voormalige medewerker van de CIA die vorig jaar op vliegveld JFK in New York werd opgepakt, heeft bekend dat hij Amerikaanse defensiegeheimen en informatie over CIA-activiteiten aan China wilde verkopen.

De zaak van de 54-jarige Jerry Chun Shing Lee wordt direct in verband gebracht met de executies tussen 2010 en 2012 van zo'n twintig CIA-informanten in China. Het is niet duidelijk of dit het gevolg was van verraad door hem.

"Of dat zo is, is een kwestie die in zekere mate in de veroordeling tot uiting zal komen", zei de rechter. Lee's advocaat ontkent dat er CIA-informanten door toedoen van Lee zijn geëxecuteerd. De rechtbank doet in augustus uitspraak. Lee riskeert een levenslange gevangenisstraf.

Rekruteren

Lee is een tot Amerikaan genaturaliseerde Chinees die tussen 1994 en 2007 voor de CIA werkte. Hij was verantwoordelijk voor het rekruteren van informanten in het buitenland, vrijwel zeker in China. Hij woonde in Hongkong.

Lee heeft nu bekend dat hij in 2010 en 2011 geregeld "opdrachten" van Chinese geheimagenten kreeg, in ruil voor levenslang financiële ondersteuning. Vooraf kreeg hij een bedrag van 100.000 dollar, zegt de aanklager. Daarna zou hij twintig keer een envelop met een specifieke opdracht hebben ontvangen.

Hotelkamer

Op een of andere manier trok Lee de aandacht van de Amerikanen. Mogelijk was dat een reis die hij in 2012 naar China maakte. Een maand later doorzochten de FBI-agenten zijn hotelkamer in Hawaï en vonden een usb-stick en handgeschreven briefjes.

"Daarop stonden inlichtingen die de CIA-informanten hadden geleverd, hun echte namen, ontmoetingsplekken en telefoonnummers en informatie over de geheime operaties", zegt de aanklager.

Derde keer

Het is derde keer binnen een jaar dat een Amerikaan bekent militaire geheimen aan China te hebben doorgegeven of ervoor veroordeeld wordt. "Bij elk van deze zaken gaat het om triest verraad van land en collega's", zegt de aanklager.