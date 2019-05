Wekdienst 2/5: rapport over mensenhandel en India maakt zich op voor zware orkaan

Ander nieuws uit de nacht:

'Gebruik van Airbnb in Amsterdam gaat voor het eerst omlaag': De dalende populariteit van Airbnb na jaren van onstuimige groei heeft mogelijk te maken met het steeds strengere beleid in de hoofdstad.

Het waterpeil bij Ottawa blijft stijgen door meer regen en sneeuw: De noodtoestand is uitgeroepen en ook de steden Montreal en Quebec zijn getroffen. In totaal hebben zo'n 10.000 mensen hun huizen moeten verlaten.

Reusachtig standbeeld Bartje wordt opgeruimd: Het beeld van de hoofdpersoon uit de boeken van de Drentse auteur Anne de Vries moest een maand na plaatsing alweer weggehaald worden. Te veel mensen wilden ermee op de foto.

En dan nog even dit:

Bij een politie-oefening in Antwerpen zijn per ongeluk twee mensen opgepakt die niets met de oefening te maken hadden. De oefening was vorige week, maar het verhaal komt nu naar buiten omdat een van de twee zijn verhaal deelt. "Ik zat in mijn wagen samen met een collega toen negen zwaarbewapende agenten op ons af kwamen", schrijft Hamed Jabarkhel op Facebook. "In de gietende regen werd ik op de grond geduwd en kreeg ik handboeien om."

Toen hij vroeg waarom ze werden opgepakt, reageerden agenten volgens hem met: "zwijg of ik schiet" en "zwijg of ik steek u in den bak". De Antwerpse politie zegt de fout te betreuren en gaat excuses aanbieden.