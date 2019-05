Veel rook boven Den Helder door brand bij garage

In Den Helder woedt een zeer grote brand bij een auto- en scooterhandel. Uit het pand slaan metershoge vlammen en er komt veel rook vrij. Volgens de brandweer is het gebouw verloren gegaan.

Er was niemand in het pand aanwezig. Meerdere brandweer-eenheden proberen te voorkomen dat het vuur overslaat naar een naastgelegen gebouw, waar een witgoedbedrijf is gevestigd.

Mensen in de buurt van Den Helder die last hebben van de rook krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden en het ventilatiesysteem uit te zetten.