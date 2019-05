Grote brand verwoest garage in Den Helder

Veiligheidsregio NHN @vrnhn

De brandweer heeft het sein “brand meester” gegeven bij de #brand aan de #bedrijfsweg in #DenHelder. Liander is ter plaatse om gas en elektra af te sluiten. @salvage_nl is aanwezig om de schade met de eigenaren op te nemen. Het naast gelegen witgoed bedrijf is behouden gebleven.