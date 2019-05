Fatale val Duitser na vergeten huissleutel

In de Duitse plaats Altena, ten zuiden van Dortmund, is een man overleden nadat hij van het dak van zijn huis was gevallen. Volgens de politie was hij op zijn huis geklommen omdat hij zijn sleutel was vergeten.

De 39-jarige man probeerde gisteravond alsnog binnen te komen via het balkon op de derde verdieping van zijn huis. Dat ging mis en hij kwam terecht op de begane grond.

Een arts kon niets meer voor hem doen. De politie onderzoekt de oorzaak van de val.