Reusachtig standbeeld Bartje wordt opgeruimd

Een reusachtig beeld van Bartje Bartels, de hoofdpersoon uit de boeken van Drentse auteur Anne de Vries en boegbeeld van Drenthe, is een maand na plaatsing weer weggehaald. Het beeld wordt opgeruimd omdat te veel mensen ermee op de foto willen.

Het beeld van acht meter hoog werd begin april langs de A28 vlakbij Assen geplaatst. De initiatiefnemers wilden met het beeld onder meer laten zien dat inwoners van Drenthe niet al te bescheiden moeten zijn.

Uiteindelijk blijkt Bartje te populair. "Te veel mensen bezochten het beeld om er een selfie van te maken. Daarvoor moeten ze over het erf van een boer en die ondervond daar hinder van", vertelt Pascale Luyks, een van de initiatiefnemers, tegen RTV Drenthe. "De boer is tot nu toe erg gastvrij geweest. Maar nu halen we Bartje weg om hem te ontlasten."

Wat er nu met Bartje gaat gebeuren is niet duidelijk. "Hij gaat nu eerst naar de gemeente Midden-Drenthe en krijgt misschien een nieuw plekje", vertelt Luyks.

'Ik bid niet veur brune bonen'

De boeken gaan over Bartje, een jongetje dat opgroeit in een arm Drents landarbeidersgezin. Het boek werd in meerdere talen vertaald en in 1954 kreeg hij een standbeeld achter het oude gemeentehuis van Assen. Dat beeld werd regelmatig slachtoffer van vandalisme en staat sinds 2013 in het Drents Archief. Een ander beeld, uit 1982, staat naast de ingang van het Drents Archief.

Mede door de verfilming van de boeken in 1972 groeide Bartje uit tot een icoon voor de provincie Drenthe. De uitspraak 'ik bid niet veur brune bonen' werd uiteindelijk een symbool voor de Drentse koppigheid. Die uitspraak deed Bartje op het moment dat zijn moeder bruine bonen opschepte en zijn vader opriep tot gebed.