Recordpoging met confetti wordt dure grap voor Kingsland-festival

Een recordpoging confetti schieten in Rotterdam gaat de organisatie van het Kingsland-festival veel geld kosten. Het terrein waar het festival werd gehouden is, met name door die poging, niet schoon opgeleverd. De gemeente Rotterdam ruimt nu alles op en stuurt de rekening naar Kingsland.

Op Koningsdag wilde de organisatie van het muziekfestival, dat op vijf locaties in Nederland wordt gehouden en het grootste betaalde festival op 27 april is, het wereldrecord confetti schieten breken. De gemeente Rotterdam gaf daar toestemming voor, mits de snippers en slierten zouden worden opgeruimd.

"De organisatie had tot gisteravond de tijd om alles op te ruimen", zegt een woordvoerder tegen RTV Rijnmond. "En hoewel te zien is dat ze hun best hebben gedaan, was het toch echt niet goed genoeg."

Volgens de woordvoerder ligt op meerdere plekken in de bosjes en in het gras bij Ahoy nog confetti. "We zijn nog zeker twee dagen bezig met opruimen." Hoe hoog de rekening voor het opruimen precies gaat worden is onduidelijk, maar de gemeente verwacht dat het bedrag zal oplopen tot enkele duizenden euro's.