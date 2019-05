Zestien nieuwe tips in coldcasezaak vermiste Zeeuw

Bij de Zeeuwse politie zijn zestien nieuwe tips binnengekomen over de verdwijning van Herman Ploegstra, die sinds 2010 wordt vermist. Of er bruikbare tips tussen zitten, is nog niet duidelijk.

De nieuwe tips kwamen binnen na een zoekactie van de politie eind maart. Toen zochten rechercheurs samen met het Nederlands Forensisch Instituut op twee plekken in de omgeving van het Zeeuwse IJzendijke naar sporen van Ploegstra.

De zoekactie leverde niks op. De politie zei daarop dat de zaak zou worden gesloten als er geen nieuwe aanknopingspunten zouden komen.

Ultieme oproep

In een bewonersbijeenkomst die volgde deed de broer van Herman Ploegstra een ultieme oproep aan de aanwezigen om eventuele kennis over de zaak te delen met de politie.

Op die bijeenkomst zelf werden zeven nieuwe tips gegeven, schrijft Omroep Zeeland. De weken erna kwamen er nog eens negen binnen bij de politie, waarvan de laatste twee dagen geleden. Door de nieuwe tips wordt het dossier voorlopig niet gesloten.

Ploegstra, kraanmachinist en brandweerman, was 35 jaar toen hij in 2010 verdween na een avondje sporten. Politie en justitie gaan nog steeds uit van een misdrijf. Een dader is nooit gevonden. Vorig jaar juni werd de vermissingszaak na een anonieme tip heropend. Die tip leverde niets op, maar leidde er wel toe dat er nieuw onderzoek kwam.