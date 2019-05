Ex-Level 42-gitarist Rowland 'Boon' Gould dood gevonden

De oud-gitarist van de Britse popgroep Level 42, Rowland Gould, is overleden. Hij werd gisterochtend door de politie dood gevonden in zijn huis. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Gould was 64 jaar.

Gould, bijgenaamd 'Boon', richtte in 1980 met zijn broer Phil en met Mark King en Mike Lindup Level 42 op. Ze scoorden wereldhits, vooral in de jaren 80, met nummers als Lessons in Love en Running in the Family.

Pijn

Tot 1987 was Gould vast lid van de band, daarna bleef hij voor de band schrijven en speelde hij af en toe mee bij opnames. Gould heeft ook twee solo-albums gemaakt.

Op de site van de groep schrijft bandleider Mark King "Je hebt nu vrede, Boon, geen pijn meer, maat. Dank je voor alles."