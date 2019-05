'Tweede tbs'er opgepakt voor moord op man in Lelystad'

Behalve een voormalige tbs'er is ook een huidige tbs-patiënt opgepakt in verband met de dood van een man in Lelystad, afgelopen weekend. Dat schrijft De Telegraaf.

Vanochtend kwam via die krant al naar buiten dat de 48-jarige oud-tbs'er Jan van K. wordt verdacht van de moord. De tweede arrestant zou de 35-jarige Michael B. zijn, op het moment van de moord op proefverlof uit de tbs-kliniek in Almere. Hij is volgens de krant bezig met resocialisatie.

Het slachtoffer, een 72-jarige man, werd zondag dood in zijn huis gevonden na een tip. Volgens De Telegraaf ging het mogelijk om een roofmoord. De politie kan het bericht niet bevestigen.

Opnieuw in de fout

De andere verdachte, Van K., zat eerder vast in de Van Mesdagkliniek in Groningen. Hij is volgens De Telegraaf langdurig behandeld na een moordpoging in de jaren 90 en ging in 2003 opnieuw in de fout. In 2005 werd hij veroordeeld tot acht jaar cel voor uitlokking van poging tot moord en kreeg hij opnieuw tbs opgelegd. Onduidelijk is wanneer die behandeling is beëindigd.