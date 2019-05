Uitgestorven mensensoort tienduizenden jaren geleden al op dak van wereld

Al ruim 160.000 jaar geleden leefden er mensen op de Tibetaanse hoogvlakte. Dat blijkt uit de vondst van een halve onderkaak van de uitgestorven mensensoort denisovamens, zo is bekendgemaakt in het wetenschappelijk tijdschrift Nature.

De minstens 160.000 jaar oude kaak werd gevonden in een grot in het Tibetaans plateau, op een hoogte van 3280 meter. Daarmee is het veruit de oudste vondst van menselijke resten in dit gebied op grote hoogte. Tot nu toe werden er alleen resten gevonden van mensen die hier maximaal 40.000 jaar geleden leefden.

"Dit is groot nieuws", reageert Wil Roebroeks, hoogleraar archeologie aan de Universiteit Leiden en niet betrokken bij de studie. "Met dit onderzoek krijg de denisovamens een gezicht - en in elk geval een onderkaak. Deze zustersoort van de neanderthalers is zo'n tien jaar geleden ontdekt."