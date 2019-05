Tegenstanders en aanhangers Maduro de straat op in Caracas

In de Venezolaanse hoofdstad Caracas zijn zowel demonstranten die de oppositie steunen als aanhangers van president Maduro de straat op gegaan.

Veiligheidsdiensten gebruikten traangas om betogers uit elkaar te drijven. De regering-Maduro had mensen opgeroepen van zich te laten horen, nadat oppositieleider Guaidó gisteren een nieuwe poging had gedaan om de president te verdrijven. Hij riep militairen op om over te lopen. Maduro zei daar vandaag over dat Guaidó's couppoging is mislukt.

Algemene staking

Te midden van de betogers kondigde Guaidó in een toespraak op straat een algemene staking aan. Daarmee hoopt hij de druk op Maduro op te voeren.

Eerder vroeg Guaidó zijn achterban om op deze Dag van de Arbeid, een nationale feestdag, weer het vertrek van Maduro te eisen. "We gaan door met meer kracht dan ooit", twitterde hij.