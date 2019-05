1 mei in Nederland gewone werkdag 'vanwege andere vrijedagenkalender'

De Dag van de Arbeid wordt traditiegetrouw in veel landen groots gevierd. Over de hele wereld zijn vakbonden en actiegroepen de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de positie en rechten van arbeiders. In veel landen is de Dag van de Arbeid dan ook een doorbetaalde vrije dag, maar niet in Nederland.

Bij werkgevers- en werknemersorganisaties is de vrije dag geen discussiepunt. "Bij cao-onderhandelingen ligt 1 mei als vrije dag niet op tafel", vertelt Silvia Pilger, woordvoerder van FNV.

Dat komt volgens Pilger met name doordat de Dag van de Arbeid zo snel volgt op Koningsdag. Tot 2013 vierden we Koninginnedag op de dag vóór 1 mei. "In Nederland is de vrijedagenkalender anders ingericht dan in bijvoorbeeld Frankrijk, waar iedereen vandaag wel vrij is."

Ook werkgeversorganisaties zeggen dat er niet veel animo lijkt te zien om van 1 mei een vrije dag te maken. Werkgeversorganisatie VNO-NCW is niet bekend met voorbeelden van brancheorganisaties die hebben aangegeven op 1 mei per se het werk stil te willen leggen. "Maar het staat werkgevers en werknemers vrij om daar afspraken over te maken", reageert een woordvoerder.

Noodzaak

Er lijkt dus weinig draagvlak te zijn om van de eerste dag van mei een vrije dag te maken. Dat was ook in het verleden niet heel anders, volgens historicus Sjaak van der Velden. "Honderd jaar geleden is er wel eens het idee geopperd om van 1 mei een vrije dag te maken", vertelt hij. "Maar dat is nooit van de grond gekomen."

Dat komt volgens de historicus onder meer doordat sinds de jaren 50 de noodzaak om 1 mei te vieren minder werd gevoeld bij vakbonden. "Ze vonden dat ze toch al bereikt hadden wat ze wilden", zegt hij.

Helemaal genegeerd wordt de Dag van de Arbeid overigens niet. Ongeveer 4000 mensen zijn vandaag naar het Museumplein in Amsterdam gekomen om stil te staan bij wat de vakbeweging heeft bereikt op het gebied van de achturige werkdag, vrije weekenden en veilige en gezonde werkomstandigheden. "Wij vinden het belangrijk dat mensen op zulke dagen bij elkaar komen om de arbeid te vieren", zegt Pilger.