Justitieminister Barr verdedigt publiceren samenvatting Mueller-rapport

De Amerikaanse minister van Justitie Barr verdedigt de manier waarop hij is omgegaan met het publiceren van het rapport van speciaal aanklager Mueller. In een verhoor voor een juridische commissie van de Amerikaanse Senaat zei de minister dat Mueller zijn onderzoek zonder inmenging heeft kunnen doen en dat zowel de minister zelf als zijn ministerie zich niet heeft bemoeid met het rapport.

Speciaal aanklager Mueller leverde in maart zijn eindrapport in bij Barr. In de samenvatting die de minister kort daarna naar buiten bracht, stond dat er geen bewijs was gevonden van een criminele samenzwering tussen het campagneteam van president Trump en de Russische overheid.

Vannacht kwam echter een brief van Mueller aan Barr van eind maart in de openbaarheid. Mueller stelt daarin dat de conclusies van het rapport verkeerd zijn weergegeven. "Hierdoor komt het doel waarvoor het ministerie de speciaal aanklager heeft aangesteld in gevaar: het zorgen voor volledig vertrouwen in de uitkomst van het onderzoek."

Al eerder was er kritiek van Democraten omdat Barr zich aanvankelijk beperkte tot de korte samenvatting van het Mueller-rapport. Een uitgebreidere versie liet weken op zich wachten. Daarin waren nog altijd veel passages weggelakt.

Weggelakt

Barr staat achter zijn keuze om de korte samenvatting naar buiten te brengen, zo zei hij vandaag. Hij stelde dat hij de Amerikanen snel op de hoogte wilde brengen van de belangrijkste conclusies van Mueller.

Verder zei Barr dat hij Mueller had aangeboden de samenvatting te lezen, maar dat die weigerde. Later, na het uitbrengen, kreeg hij een telefoontje van Mueller. "Ik vroeg aan hem of de samenvatting inaccuraat was. En Mueller antwoordde: nee, dat was hij niet." Barr zei niet te weten of Mueller zijn samenvatting ook echt onderschreef.

De minister van Justitie zei dat 10 procent van het openbare rapport van Mueller is weggelakt. "Het grootste deel daarvan was in het eerste deel, waarin het gaat over samenspanning en om lopende zaken. In het tweede gedeelte is slechts 2 procent weggelakt. Volgens mij kan iedere Amerikaan met het rapport begrijpen wat voor werk de speciaal aanklager heeft verricht."