Recordaantal belastingaangiften bij fiscus

De Belastingdienst heeft de afgelopen twee maanden een recordaantal aangiften binnengekregen, zo'n 9,5 miljoen. Dat zijn er 300.000 meer dan vorig jaar.

Ook deden er meer mensen dan ooit tevoren aangifte op de eerste dag dat het mogelijk was: 470.000. Een paar minuten na middernacht was het toen zelfs zo druk dat het systeem even plat kwam te liggen. 340.000 mensen vulden gisteren op de valreep nog hun aangifte in.

Eline Spros, directeur Particulieren van de Belastingdienst, is blij met de records. "Wij willen iedereen die aangifte heeft gedaan bedanken", zegt ze. "Of u dit nu voor uzelf deed, iemand anders hielp met zijn of haar aangifte of voor een ander aangifte deed."

Mensen die voor 1 april hun belastingaangifte hebben gedaan, krijgen voor 1 juli bericht van de fiscus. Inmiddels is dat zo'n 1,3 miljoen keer gebeurd.