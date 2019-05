Ticketprijs Ajax-Tottenham door het dak

"Wij slaan er iedere keer weer steil van achterover als we dit soort prijzen zien", zegt Fabian Nagtzaam van de Supportersvereniging Ajax. "Er zullen altijd mensen zijn die over de rug van anderen geld willen verdienen. Ook 22 jaar geleden (toen Ajax voor het laatst zo ver in het toernooi kwam, red.) zagen we dit soort prijzen. Het is wat de gek ervoor geeft", aldus Nagtzaam.

Ajax waarschuwt

Het doorverkopen van tickets is verboden. Ajax waarschuwt op zijn website voor de hoge prijzen en laat weten dat illegale kaartjes actief worden opgespoord en ongeldig worden verklaard.

Als de Amsterdamse club doordringt tot de finale van de Champions League, worden er weer heel andere prijzen genoemd voor een kaartje. Het duurste ticket voor de finale op 1 juni in Madrid ligt op ruim 19.000 euro.

Voor die prijs krijg je dan wel een tegoedbon voor eten en drinken aan de bar.