BKR schrapt kosten inzage in dossiers na kritiek

Consumenten die hun dossier van het Bureau Krediet Registratie (BKR) willen inzien, lopen niet meer aan tegen beperkingen als ze niet willen betalen. Eerder berichtte de NOS dat wie niet wilde betalen 22 tot 28 dagen moest wachten, tegenover een paar minuten als je bereid was 5 à 12,50 euro neer te leggen.

Ook mocht je maximaal een keer per jaar gratis informatie opvragen en moest je 2,50 extra betalen als je wilde weten welke bedrijven jouw gegevens hadden opgevraagd. Daarnaast moest een gratis aanvraag via de post gedaan worden en kon een betaalde aanvraag online.

Geen limiet meer

Dat alles ging volgens juristen in tegen de Europese privacywet. De Autoriteit Persoonsgegevens tikte het BKR om deze reden op de vingers. Daarop is nu het beleid aangepast, bevestigt het BKR.

Er zit geen limiet meer op het gratis opvragen van je eigen dossier. Ook is de wachttijd teruggedrongen. Iedereen kan nu gratis een digitaal verzoek indienen en krijgt dan binnen een werkdag inzage in de gegevens.

Dienst vervallen

Overigens zijn niet alle wijzigingen positief voor consumenten. De dienst om op te vragen welke bedrijven je gegevens hebben opgevraagd, is juist komen te vervallen. Volgens de woordvoerder was dat een dienst die veel geld kostte en nu het BKR geen geld meer mag vragen, is die dienst dus niet meer beschikbaar.

Het opvragen van andere registers, zoals dat waarin staat of je op een zogenoemde sanctielijst staat, is nog niet mogelijk.