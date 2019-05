Groter onderzoek naar mezensterfte door eten van buxusrups

Onderzoekers gaan bekijken of er een verband is tussen de bestrijding van de buxusmot en de sterfte van jonge mezen. De rupsen van de mot worden bestreden met een gif; als jonge vogels de met gif besproeide rupsen eten, kunnen ze eraan doodgaan.

De buxusmot rukt steeds verder op en daardoor neemt het gifgebruik ook toe.

Op dit moment is nog niet duidelijk of er meer mezen doodgaan dan jaren geleden. De Vogelbescherming zegt dat er wel signalen zijn, maar spreekt nog niet van een causaal verband. Dat wordt nu onderzocht door medewerkers van onderzoeksbureau CLM. Die hebben vorig jaar ook al een paar mezen onderzocht, maar toen konden nog geen harde conclusies worden getrokken.

De onderzoekers roepen mensen die dode mezen in de buurt van buxushagen vinden op om de dieren te bewaren. Dat kan het best in de diepvries. Medewerkers van CLM komen de vogels vervolgens ophalen.