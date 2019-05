Honkbalkaartje 'rookie' Babe Ruth voor grof geld verkocht

Hoewel Kelly de kaart van rookie Babe Ruth al in 1992 vond, besloot ze hem dit jaar pas te verkopen. Vooraf schatte het veilinghuis in dat de kaart, die nog in goede staat verkeert, ongeveer de helft zou opleveren. De overige kaarten werden als geheel te koop aangeboden en leverden uiteindelijk bijna 5000 euro op.

In 2012 werd er een shirt van Ruth geveild. Dat leverde toen een recordbedrag van 3,4 miljoen euro op.

'De vloek van Bambino'

George Herman 'Babe' Ruth Jr. tekende in februari 1914 toen hij 19 jaar oud was bij de Baltimore Orioles zijn eerste profcontract. Een paar maanden later verkaste hij naar de Boston Red Sox, waar hij meer dan vijf jaar vooral als werper actief was. Daarna vertrok hij in 1919 naar de New York Yankees waar hij als slagman veel successen beleefde en tal van records vestigde.

Volgens veel bijgelovige fans van de Red Sox stond de overgang van Ruth, die ook Bambino werd genoemd, naar de Yankees aan de basis van The curse of the Bambino, een vloek die van 1918 tot 2004 duurde. In die periode van 86 jaar lukte het de Boston Red Sox niet om de World Series te winnen.

In 1998 werd hij door het Amerikaanse tijdschrift Sporting News uitgeroepen tot beste honkballer ooit. Babe Ruth overleed in 1948 aan kanker.