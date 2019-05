Little Willies moeten terug naar winkel; er zit misschien plastic in

De Vegetarische Slager roept zijn Little Willies terug, omdat er mogelijk stukjes hard plastic in de worstjes zitten. Er is iets fout gegaan bij de productie, zegt het bedrijf.

Het gaat om de vegetarische worstjes met een houdbaarheidsdatum vanaf 10 april tot en met 7 mei. Little Willies met een andere houdbaarheidsdatum en alle andere producten van het merk zijn volgens het bedrijf wel veilig om op te eten.

Mensen die de verdachte worstjes hebben gekocht, kunnen hun geld terugkrijgen door een mail naar De Vegetarische Slager te sturen.