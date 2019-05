Weduwen mogen getuigen oproepen in Shell-zaak dood Nigerianen

Vier Nigeriaanse weduwen mogen getuigen oproepen om te bewijzen dat Shell medeverantwoordelijk is voor de executies van hun echtgenoten. Ook moet Shell duizenden interne documenten aanleveren, heeft de rechtbank in Den Haag besloten in een tussenvonnis.

In de jaren 90 protesteerde het Ogoni-volk in het zuiden van Nigeria tegen de vervuilende oliewinning. Volgens de weduwen zou Shell de Nigeriaanse overheid verschillende keren gevraagd hebben om op te treden tegen activisten. In februari begonnen ze daarom een proces.

Het olie- en gasconcern heeft alle aantijgingen altijd ontkend. De rechter stelde vandaag vast dat Shell destijds via stille diplomatie heeft aangedrongen op een eerlijk proces.

Ken Saro-Wiwa

Negen activisten, de zogenoemde 'Ogoni nine', werden door een militaire rechtbank in 1995 ter dood veroordeeld en vervolgens opgehangen. Ze zouden betrokken zijn geweest bij de dood van vier traditionele leiders van het Ogoni-volk.

Een van de geëxecuteerde activisten was de bekende schrijver Ken Saro-Wiwa. Volgens mensenrechtenorganisaties was het een showproces.

De vrouwen stellen dat Shell getuigen bij het proces heeft omgekocht en dat die omkoping leidde tot veroordeling van de activisten. Die beschuldiging wil de rechtbank nader onderzoeken.

In het tussenvonnis wees de rechtbank van Den Haag ook twee belangrijke bezwaren van Shell van de hand. De Nederlandse rechtbank is wel bevoegd om uitspraak te doen over de kwestie en de zaak is niet verjaard.