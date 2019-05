Tientallen tips over aanrijding bejaarde vrouw in Breda, handvol bruikbaar

De politie heeft meer dan veertig tips binnengekregen over de automobilist die zondagavond doorreed na een aanrijding met een bejaarde vrouw in Breda.

De meeste tips gaan over het merk en het type auto van de dader die mensen denken te herkennen. De vraag is of de politie daar concreet iets mee kan, want mensen hebben verschillende automerken doorgegeven.

Een handvol tips is bruikbaarder, zegt een woordvoerder. Zo wordt een tip onderzocht van iemand die een auto met schade aan de voorkant had zien staan. Ook kijkt de politie nu verder dan de regio Breda.

Opsporing Verzocht

De politie is nog volop bezig met het onderzoek en vroeg gisteravond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht aandacht voor de zaak.

Het 79-jarige slachtoffer werd zondagavond geschept toen ze met haar rollator een weg overstak in de wijk Biesdonk. Ze brak haar heupen en een oogkas en ligt in het ziekenhuis. De dader heeft zich niet gemeld.

Beelden van de aanrijding zijn door de politie naar buiten gebracht: