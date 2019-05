Onrust onder studenten Rotterdam na grensoverschrijdend gedrag eerstejaars

Een tweede 'seksueel geweldsincident' op de Erasmus Universiteit in Rotterdam heeft tot onrust geleid onder een groep van bijna honderd studenten. Zij waren niet te spreken over de manier waarop de decaan van het Erasmus University College (EUC) over het voorval communiceerde. De decaan overweegt nu een vertrouwenspersoon aan te stellen en trainingen te geven aan het personeel.

Het is niet bekend wat er precies is voorgevallen. Een woordvoerder van de universiteit wil tegen RTV Rijnmond alleen zeggen dat het een geval was van grensoverschrijdend gedrag tussen twee eerstejaarsstudenten van het Erasmus University College.

Het incident komt kort nadat een Vietnamese studente de publiciteit had gezocht, omdat ze op de universiteit steeds de man tegenkwam die haar zou hebben aangerand terwijl ze sliep.

Bewustwording creëren

In de brief waarmee de EUC-studenten werden ingelicht over het recentste geval, sprak de decaan alleen over een incident. Daarbij werd niet vermeld dat het ging om een zedendelict.

92 studenten stuurden daarop een e-mail naar de decaan, waarin ze opriepen om samen te praten over hoe de universiteit omgaat met dit soort voorvallen. "We kunnen alleen maar bewustwording creëren over dit probleem als we het noemen wat het is: seksueel geweld", schreven ze volgens Erasmus Magazine.