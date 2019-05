Mogelijk koudste Bevrijdingsdag in bijna 30 jaar

Het lijkt erop dat het dit jaar een frisse Bevrijdingsdag gaat worden. De temperaturen schommelen in het land tussen de 9 en 11 graden, terwijl 16 graden normaal is voor deze tijd van het jaar. Als het in De Bilt niet warmer wordt dan 10 graden, is het zondag de koudste Bevrijdingsdag sinds 1991.

Vanaf vrijdag komt er koude lucht vanuit het noorden ons land binnen. Er zullen ook verschillende buien vallen, vooral op vrijdag en zaterdag. "Op zondag vallen er minder buien, maar dat maakt het weerbeeld niet heel veel mooier", zegt Wilfred Janssen van Weerplaza. Hij waarschuwt dat op Bevrijdingsdag bij de buien ook winterse neerslag kan zitten, zoals hagel. In Zuid-Limburg is "kans op een vlok natte sneeuw".

Het is een groot verschil met vorig jaar, toen het zomers warm was op 5 mei. "Als je in het weekend naar een Bevrijdingsfestival gaat, trek dan niet alleen een jas aan: ook een dikke trui is geen overbodige luxe. En nog een gratis tip: neem een paraplu of poncho mee."

In 2012 was het ook een vrij kille Bevrijdingsdag, met een maximum temperatuur van 10,1 graden. Kouder dan 10 graden was het voor het laatst in 1991. "Als er buien zijn in De Bilt, blijven we daar mogelijk onder."

Maan, Kraantje Pappie en Sam Feldt

Er zijn dit jaar 14 officiƫle Bevrijdingsfestivals. Zangeres Maan, hiphopartiest Kraantje Pappie en dj Sam Feldt zullen op 5 mei langs de verschillende festivals gaan om de vrijheid te vieren.