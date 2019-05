Deurwaarders maken verboden prijsafspraken, zegt toezichthouder

Deurwaarders moeten stoppen met een omstreden verdienmodel, waarbij bedrijven er baat bij hebben als er snel beslag op het salaris van iemand met schulden wordt gelegd. Met die aanklacht brengt het Bureau Financieel Toezicht twee deurwaarders voor de tuchtrechter.

De deurwaarders gaan volgens de toezichthouder over de schreef omdat ze afspraken maken met hun opdrachtgevers over financiƫle vergoedingen. Ze spreken af een deel van de vergoeding die ze krijgen voor ambtelijke handelingen, zoals een beslaglegging, door te sluizen naar de opdrachtgevers. Zo heeft een opdrachtgever er belang bij dat er snel beslag wordt gelegd, bijvoorbeeld op een woning of salaris.

Bijvoorbeeld: bij een schuld van 1000 euro laat de deurwaarder beslag leggen op het salaris van de schuldenaar. Voor die handeling mag hij maximaal 122 euro in rekening brengen bij degene met schulden. Van die 122 euro geeft de deurwaarder zo'n 50 euro aan de schuldeiser. Die krijgt dus 1050 euro terug, in plaats van de oorspronkelijke 1000 euro. Zo is het voor schuldeisers lucratief om voor deurwaarders te kiezen die deze praktijk toepassen.

Verkeerde prikkel

Volgens de toezichthouder vormt deze retourprovisie of kickback fee een prikkel die een goede afweging tussen de belangen van de schuldenaar en de schuldeiser, bedrijven en overheden in de weg staat. Deurwaarders leggen mogelijk te snel beslag om schuldeisers aan zich te binden en zelf te verdienen aan een schuld.

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders vindt dat de retourprovisie volgens de huidige regels wel door de beugel kan. De organisatie zegt wel van die afspraken af te willen, maar wil daarvoor nieuwe richtlijnen afspreken.

Het omstreden verdienmodel wordt vaker toegepast door deurwaarders. Het Bureau Financieel Toezicht onderzocht de methode en mogelijk zijn de aanklachten van vandaag de eerste in een reeks. De deurwaarders tegen wie nu een zaak wordt gestart, hadden volgens de toezichthouder ook hun administratie niet op orde.