Wekdienst 1/5: Mali-missie eindigt en Dag van de Arbeid

Goedemorgen! Vandaag eindigt de Nederlandse militaire missie in Mali, is het spannend hoe het in Venezuela verdergaat en worden er demonstraties in Frankrijk verwacht.

Het is vandaag overwegend bewolkt, maar in de middag komt de zon op steeds meer plaatsen tevoorschijn. Het blijft droog, er staat maar weinig wind en het wordt 12 tot 17 graden.