Wapen aanslagpleger synagoge VS weigerde na zo'n 10 kogels

De man die zaterdag een aanslag pleegde in een synagoge in Californië heeft acht tot tien kogels afgevuurd. Daarna weigerde zijn wapen, waar in totaal zo'n 60 kogels in zaten.

Dat heeft de aanklager gezegd. De 19-jarige verdachte zei bij de voorgeleiding dat hij niet schuldig is aan de ten laste gelegde feiten. Volgens verslaggevers toonde hij geen emotie en zei hij vrijwel niets.

Bij de aanslag kwam een 60-jarige vrouw om het leven. Drie mensen, onder wie de rabbijn van de synagoge, raakten gewond. Het slachtoffer werd gisteren begraven. Vandaag was er een herdenkingsdienst die door meer dan 4000 mensen werd bezocht.

Gevaar voor samenleving

De rechtbank heeft besloten dat hij niet op borgtocht vrijkomt. De rechter noemt hem een extreem gevaar voor de samenleving.

Eerder maakte de politie al bekend dat de man met een automatisch wapen de synagoge was binnengelopen en het vuur had geopend. Hij zou antisemitische leuzen hebben geroepen. De aanslag was op de laatste dag van het joodse Paasfeest.

Amerikaanse media meldden dat een manifest vol racistische en antisemitische taal en citaten uit de Bijbel, dat voor de aanslag online verscheen, mogelijk van hem is. Daarin biechtte de schrijver ook op vorige maand brand te hebben gesticht bij een moskee in de stad.