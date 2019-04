VS: Maduro was van plan om Venezuela te verlaten

De Venezolaanse president Maduro was afgelopen dag van plan om zijn land te verlaten vanwege de oproep van oppositieleider Guaidó om hem te verdrijven. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo gezegd tegen CNN. Volgens hem bleef Maduro toch in Venezuela op aandringen van Rusland.

"Ze hadden al een vliegtuig op de startbaan en hij was klaar om te vertrekken", zei Pompeo in het interview. Volgens hem wilde Maduro naar Cuba vliegen. Pompeo wilde niet zeggen hoe hij aan deze informatie kwam.

Zelfverklaard interim-president Guaidó riep militairen in de ochtend op om zijn kant te kiezen, maar het lijkt er niet op dat het leger hem massaal steunt. Daarna kwam het tot confrontaties tussen het leger en aanhangers van de oppositie. Er zijn onder meer beelden van een militair voertuig dat op mensen inrijdt. Volgens een ziekenhuis in de hoofdstad Caracas zijn bij ongeregeldheden zeker 52 gewonden gevallen.

Niet zoals gehoopt

Volgens correspondent Marc Bessems is de situatie in Venezuela onduidelijk. "Guaidó had natuurlijk gehoopt dat het allemaal heel snel zou gaan, maar het lijkt erop dat het nog niet helemaal gaat zoals hij had gehoopt."

Bessems noemt het opvallend dat Maduro de hele dag niet zichtbaar is geweest. "Het gonst daardoor van de geruchten dat hij zou zijn ontvoerd of het land zou zijn ontvlucht."

Zorgelijk

Minister Blok van Buitenlandse Zaken noemt de situatie in Venezuela zorgelijk. "Er zijn tientallen gewonden en we volgen de situatie op de voet", zei hij in Met Het Oog Op Morgen op NPO Radio 1.

Blok is nu op Curaçao. "Vlak bij Venezuela realiseer je je heel goed wat de invloed is op Curaçao." Vluchtelingen uit Venezuela leiden volgens hem tot problemen in onder meer het onderwijs en de gezondheidszorg op Curaçao.