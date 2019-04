Vrouw (79) die werd aangereden in Breda is buiten levensgevaar

De 79-jarige vrouw die zondagavond zwaargewond raakte toen ze in Breda werd aangereden, is buiten levensgevaar. Ze ligt nog wel op de intensive care heeft vandaag een zware operatie gehad, werd vanavond bekendgemaakt in Opsporing Verzocht. Het televisieprogramma liet ook nieuwe beelden zien van bewakingscamera's in de buurt.

De vrouw van 79 liep zondag rond 23.00 uur met haar rollator naar de bushalte na een bezoek aan haar dochter. Op het moment dat ze de weg overstak, naderde er om de hoek een auto. De bestuurder reed de vrouw frontaal aan, bleef eventjes stilstaan, en reed vervolgens stapvoets door.

Op beelden van bewakingscamera's is na het ongeluk een tegemoetkomende auto te zien. Het lijkt alsof de inzittenden contact hebben met de bestuurder van de auto die de vrouw aanreed. Ook is op de beelden een persoon te zien die in de buurt van de twee auto's en de gewonde vrouw staat.

De politie deed vandaag een oproep aan deze persoon en de inzittenden van de tegemoetkomende auto om zich te melden. Eerder werd ook al een oproep aan de bestuurder van de eerste auto gedaan om zichzelf te melden.

Bont en blauw

Ook de dochter van de 79-jarige vrouw deed vandaag een beroep op de bestuurder. "Wij willen weten waarom", zei ze tegen Omroep Brabant. "Help jezelf en ons allemaal en meld je. Als je zo laf bent om zo weg te rijden, wees dan alsjeblieft zo moedig om je nu aan te geven."

Het slachtoffer brak haar oogkas en haar beide heupen zijn verbrijzeld door de aanrijding. "Ze is bont en blauw. Het is een gebroken vogeltje om te zien", zegt haar dochter.

Opsporing Verzocht liet vanavond opnieuw beelden zien van het ongeluk: