VN: 42.000 mensen in Tripoli op de vlucht voor geweld

Tienduizenden inwoners van de Libische hoofdstad Tripoli zijn op de vlucht geslagen voor het geweld in hun stad. Volgens de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, hebben deze maand meer dan 42.000 mensen hun huis verlaten vanwege bombardementen en beschietingen op woonwijken.

De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat er afgelopen maand 345 mensen zijn omgekomen, onder wie 22 burgers. Meer dan 1600 mensen raakten gewond.

Krijgsheer Haftar startte begin deze maand een offensief richting Tripoli. Hij wil de zittende regering in Tripoli van de door de Verenigde Naties erkende premier Fayez al-Sarraj van de troon stoten. De afgelopen jaren heeft Haftar al veel macht naar zich toe getrokken. Hij heeft zo'n twee derde van het land in handen.

De UNHCR zegt dat mensen vooral vertrekken uit het zuidelijke deel van de stad en hun toevlucht zoeken in voorsteden van Tripoli. Volgens de vluchtelingenorganisatie zijn mensen bang om naar buiten te gaan, is er een tekort aan water, valt de stroom geregeld uit en is het moeilijk om aan allerlei basisbehoeften te komen, zoals eten en brandstof.