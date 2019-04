Pool die zichzelf overgoot met benzine in Haagse ambassade komt vrij

De man die afgelopen najaar benzine over zichzelf heen goot in de Poolse ambassade in Den Haag, komt voorlopig vrij. De man verklaarde dat hij niet van plan was om brand te stichten en dat hij alleen aandacht wilde vragen voor de uitbuiting van Poolse werknemers. De rechter gaf hem het voordeel van de twijfel en laat hem de strafzaak in vrijheid afwachten, schrijft Omroep West.

In de Poolse ambassade goot de man de brandbare stof over zichzelf en een tapijt heen. In zijn hand hield hij een aansteker. Een onderhandelaar werd ingezet om met de man te praten. Na een paar uur praten kon hij worden ingerekend. Sindsdien zit de 40-jarige Pool vast.

Uit onderzoek van het NFI bleek dat de aansteker niet werkte. Hij wordt daarom niet langer verdacht van poging tot brandstichting. Ook denkt de rechter dat de man niet nog eens zo'n actie uithaalt omdat hij heeft beloofd voortaan juridische middelen te gebruiken. De man wordt nog wel verdacht van bedreiging, maar hoeft daar dus niet voor vast te blijven zitten.

'Middeleeuwse toestanden'

De man was wanhopig toen hij naar de ambassade ging, zegt zijn advocaat. Hij zou een punt hebben willen maken over Poolse werknemers die worden uitgebuit door malafide uitzendbureaus. "Het zijn middeleeuwse toestanden", aldus de advocaat. "Zijn cel is beter dan de kamer waarin hij geplaatst was."

De man nam ook zelf het woord en benadrukte tegenover de rechter dat het echt niet de bedoeling was geweest om brand te stichten. Hij had de veer van de aansteker verwijderd, zodat er geen vonk zou ontstaan. Ook zei hij dat het hem speet dat mensen op de ambassade zich bedreigd hebben gevoeld.

Op 16 mei gaat de rechtszaak tegen de man verder.