Nieuwe keizer en nieuw tijdperk Japan, maar of er veel verandert?

Japan krijgt de komende nacht een nieuwe keizer. De 85-jarige Akihito trad vanochtend formeel terug, zijn zoon Naruhito krijgt morgenochtend (Japanse tijd) onder meer het keizerlijke zwaard en juweel overhandigd. Naruhito staat te boek als kosmopoliet en historicus, maar of hij ook geschiedenis zal schrijven?

"De kroonprins heeft het werk van de Showa-keizer (Hirohito, red.) en de huidige keizer nauwlettend bestudeerd, en veel van hen geleerd", vertelde Toshio Shiraishi, een huisvriend van Naruhito, onlangs aan persbureau AP. "Hij moedigt mensen met elkaar in gesprek te gaan. Hij wil geen ster zijn en staat liever naast de mensen om samen te werken. Ik hoop dat hij een stijl ontwikkelt waarin hij dicht bij zichzelf blijft."

Naruhito, de 126e keizer van Japan, is eerstgeborene in een gezin van drie kinderen. Hij studeert geschiedenis aan de Universiteit van Gakushuin in Tokio en spendeert twee jaar in de collegebanken op Oxford, waar hij een bovengemiddelde interesse ontwikkelt in watermanagement. Naruhito krijgt een relatie met de diplomate Masako Owada, die hij eerder ontmoette in Tokio. Samen krijgen ze een dochter: prinses Aiko.

Vrouwen buitenspel

Volgens de huidige regels is Aiko niet in staat haar vader op te volgen: vrouwen komen niet in aanmerking de keizerlijke troon te bestijgen. Daar zou prinses Masako, die zelf afzag van een ambitieuze carrière, veel moeite mee gehad hebben.