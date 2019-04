Apeldoorn herdenkt aanslag Koninginnedag van tien jaar geleden

In de Grote Kerk was een openbare herdenking. Een officieel programma was er niet, maar mensen konden er terecht om een kaars te branden of bloemen te leggen. Enkele honderden mensen maakten daar gebruik van. Volgens de gemeente was er "een mooie, warme en ongedwongen sfeer".

In de kerk stonden ook twee vitrines met kaarten, brieven en knuffels die in 2009 bij de Naald in Apeldoorn werden gelegd, schrijft Omroep Gelderland.