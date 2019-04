Vermiste Dirk (82) de stad door op bezorgtas, 'we willen dat hij herkend wordt'

Vader Dirk ging op een mooie zondagochtend in april vorig jaar wandelen, iets dat hij volgens zijn zoon vaak deed. "Mijn ouders kregen meestal visite op zondag en mijn moeder riep hem nog na dat iemand langs zou komen. 'Weet ik, dan ben ik al lang weer terug', zei hij nog."

Mortuaria, opvangtehuizen, ziekenhuizen

Dirk van den Belt bleek een trein te hebben gepakt naar Alkmaar en was te zien op beelden van station Duivendrecht. "De politie zei dat hij misschien onderweg een tia heeft gekregen en daar zodanig van in de war is geraakt, dat hij is gaan zwerven. We hebben geen idee. Ik heb overal gezocht. Ik ben in mortuaria geweest, in opvangtehuizen, ziekenhuizen."

De politie heeft alle tips nagelopen, familieleden deden hun verhaal in media in de hoop dat iemand hem zou herkennen. "Maar op een gegeven moment raken de middelen op. Inmiddels is het een cold case geworden." Hoewel het wellicht ijdele hoop is, blijft Jan van den Belt naar zijn vader uitkijken. "Ik zie hem op elke straathoek." De familie wist meteen dat Dirks foto op de bezorgtassen zou moeten worden gezet. "We willen dat mijn vader herkend wordt. We willen het afsluiten."