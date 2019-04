Toch het Wilhelmus bij bevrijdingsconcert Winterswijk

Het bevrijdingsconcert in Winterswijk, aanstaande zondag, wordt toch geopend met het Wilhelmus. Het concert begint wanneer lopers het bevrijdingsvuur binnendragen. In het verleden werd dan altijd het Wilhelmus gespeeld, maar de organisatie liet gisteren weten dat ze dat niet gepast vond bij een internationale viering. Bij het concert zijn ook gasten uit buurgemeenten in Duitsland uitgenodigd.

Dat het volkslied niet zou worden gespeeld riep veel reacties op. Meerdere Kamerleden waren er verontwaardigd over en CDA-Kamerlid Omtzigt twitterde vanmorgen naar de burgemeester van Winterswijk, Joris Bengevoord, de vraag of het niet mogelijk was het Wilhelmus toch te spelen.