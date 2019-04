Celstraffen voor broers die 'als beesten' tekeer gingen bij verkeersruzie

Twee broers uit Venlo moeten de gevangenis in wegens een ernstige mishandeling bij een verkeersruzie. Volgens de rechter gingen ze "als beesten" tekeer en hebben ze een fietser zo hard geslagen en geschopt, dat er sprake is van poging tot doodslag.

De jongste broer (19) is veroordeeld tot 4,5 jaar cel. Zijn broer (21) kreeg 4 jaar gevangenisstraf opgelegd. Ook moeten ze hun slachtoffer ruim 9.000 euro schadevergoeding betalen.

Fietser tegen hoofd geschopt

De mishandeling gebeurde in mei vorig jaar. De broers zaten in een auto en kregen het aan de stok met een andere automobilist. Bij een stoplicht stapten ze uit om verhaal te halen. Ze sloegen vervolgens de bestuurder en zijn bijrijder.

Een 49-jarige fietser die toevallig voorbij kwam, zei er iets van. Hij moest dat bekopen met flinke klappen. Volgens de rechter ging het er hard aan toe en werd tegen het hoofd van de fietser geschopt alsof het een voetbal was.

Het slachtoffer hield drie breuken in zijn gezicht en een nekhernia over aan de mishandeling. Ook heeft hij een posttraumatische stressstoornis. Bijna een jaar later moet de man nog altijd behandeld worden.

Geen berouw

De broers blijken geen onbekenden van justitie. Ze werden allebei al eens eerder veroordeeld wegens geweldsincidenten. Volgens de rechter lijkt met name de jongste daarnaast geen berouw te hebben. Hij legde de schuld deels bij het slachtoffer en verklaarde verder alleen maar dat het een gevecht was, "en ik heb gewonnen".

De oudste broer beet een agent toen die hem wilde aanhouden. Hij moet de politieman daarom een schadevergoeding van ruim 500 euro betalen, schrijft 1Limburg.