Studentenbeweging vindt 70.000 euro te veel voor afscheid rector

Studentenbeweging DAG vindt dat de Rijksuniversiteit Groningen te veel geld uittrekt voor het afscheid van Elmer Sterken als rector magnificus. Daar wordt 70.000 euro voor uitgetrokken. Sterken wil weer onderzoek gaan doen en doceren aan de RUG.

De uitgave komt bovenop de 40.000 vorig jaar voor het afscheid van collegevoorzitter Sibrand Poppema. Die ging vorig jaar naar een Canadese universiteit.

"Binnen een jaar tijd besteedt de Rijksuniversiteit Groningen voor 110.000 euro aan publieke middelen aan de afscheidsfeestjes van eigen bestuurders", schrijft DAG op haar site.

Torenhoge werkdruk

"De 70.000 euro aan publieke middelen kunnen volgens DAG in tijden van bezuinigingen en torenhoge werkdruk voor docenten een veel betere besteding krijgen."

In 2011 drong toenmalig minister van Onderwijs Van Bijsterveld aan op niet al te dure afscheidsrecepties. Ter vergelijking: een afscheid van een bewindspersoon mag hoogstens 30.000 euro kosten.

Woordvoerder Jorien Bakker van de RUG zegt tegen RTV Noord dat voor de rector, die in 2010 werd benoemd, een officieel academisch afscheid wordt georganiseerd in de week van 14 juni. Hiervoor zijn onder meer vertegenwoordigers van andere universiteiten uitgenodigd.

"Het is overduidelijk een groter feestje voor studenten, Stadjers en medewerkers. Dus een breder programma dan alleen de afscheidszitting, de rectoraatsoverdracht, in de Martinikerk. Dat laatste onderdeel vormt de helft van de kosten. We zullen, zoals altijd, kritisch kijken naar waar we kunnen bezuinigen."