Protest bij school in België om vermoeden misbruik

Bij een Franstalige basisschool in Schaarbeek, bij Brussel, zijn voor de tweede dag op rij zo'n honderd betogers op de been. Ze vermoeden dat een meisje van 4 op de school is misbruikt, omdat in haar ondergoed een bloedvlek is aangetroffen.

De betogers willen dat de schooldirectie wordt ontslagen en dat de school dichtgaat. De demonstranten komen vooral uit de Guinese gemeenschap, waartoe ook de ouders van het meisje behoren.

Infectie

De moeder van het kind ging na de vondst van de vlek een paar keer naar het ziekenhuis. Vanochtend meldde het Belgische parket dat het eerste onderzoek heeft uitgewezen dat het bloed afkomstig was van verwondingen door een infectie, en niet van seksueel misbruik. Strafrechtelijke misdrijven zijn niet vastgesteld, zegt een woordvoerder van het parket tegen Het Laatste Nieuws.

De verklaring werd door betogers bij de school met woede onthaald. Ouders en jongeren gooiden met eieren en flessen. Volgens de betogers klopt de verklaring van het parket niet. Een vertegenwoordiger zegt tegen de Belgische krant een advocaat in de arm te nemen om de zaak uit te zoeken.

Ook gisteren werd gedemonstreerd: