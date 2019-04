Guaidó kondigt laatste fase opstand aan, provoceert met bevrijden leermeester

De Venezolaanse oppositieleider Guaidó zegt dat zijn plan om president Maduro te verdrijven in de laatste fase is aanbeland. In een video die op sociale media is verspreid roept hij militairen op om de straat op te gaan. Als zij dat doen, verdedigen ze de Venezolaanse grondwet, zegt hij.

Guaidó deed de oproep op een militaire basis in Caracas, in het gezelschap van een groep militairen en zijn leermeester Leopoldo López. Dat laatste is een provocatie aan het adres van de regering: López zit al jaren in huisarrest omdat hij als oppositieleider tegenstanders van Maduro zou hebben aangezet tot rellen.

López heeft laten weten dat hij is bevrijd door het leger. Hij heeft Venezolanen opgeroepen om vreedzaam de straat op te gaan. Morgen staat een grote anti-regeringsbetoging gepland.

De video waarin Guaidó oproept tot het afzetten van Maduro: