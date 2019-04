Ontevreden franchisers Intertoys dagen bedrijf voor de rechter

Een groep franchisers van Intertoys bereidt een rechtszaak tegen de failliete speelgoedwinkelketen voor. Ze zijn het niet eens met de voorwaarden die de nieuwe eigenaar oplegt.

De advocaat van de franchisenemers, Jacco van Lint, bevestigt na berichtgeving van het FD een procedure voor te bereiden. De krant stelt dat er een groep van zo'n twintig franchisenemers is die de nieuwe afspraken slecht en onevenwichtig vindt en in strijd met eerdere basisafspraken.

De Portugese investeerder Green Swan nam in maart de failliete winkelketen over en zei door te willen met circa 120 winkels en daarnaast 100 franchisewinkels. Ruim 160 winkels zijn gesloten of gaan de komende weken dicht.

Meedoen

Het is nu onzeker of alle honderd franchisewinkels onder de vlag van Intertoys verdergaan. Volgens de speelgoedwinkelketen is tweederde van de franchisenemers inmiddels akkoord met de nieuwe voorwaarden, de rest nog niet. Uiterlijk voor 1 juli moet er een getekend contract liggen.

Een woordvoerder van Intertoys betreurt de rechtszaak. "Het is leuker als iedereen meedoet, maar het staat ondernemers vrij om een eigen keuze te maken." Hij wijst erop dat ondernemers volgens het nieuwe contract na een jaar al de mogelijkheid hebben om de overeenkomst op te zeggen.