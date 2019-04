Trump naar rechter om openbaren bankgegevens tegen te houden

De Amerikaanse president Trump is naar de rechter gestapt om te voorkomen dat financiƫle instellingen als Deutsche Bank gegevens over hem en zijn bedrijven aan het Congres geven.

Parlementaire commissies hebben dagvaardingen laten versturen om informatie over Trump los te krijgen. De president zegt dat het hun bedoeling is om hem politiek te beschadigen. De Democraten maken nu de dienst uit in het Huis van Afgevaardigden en zij zijn meerdere onderzoeken naar Trump begonnen.

Trump wil dat de rechter ingrijpt en de dagvaardingen nietig verklaart. Een woordvoerder van Deutsche Bank zegt dat zijn bank zich blijft inzetten voor het verstrekken van de juiste informatie aan alle 'geautoriseerde onderzoeken'.

Honderden miljoenen dollars

Deutsche Bank heeft jaren terug honderden miljoenen dollars aan The Trump Organization geleend voor vastgoedprojecten. Andere geldschieters deden dat niet meer, omdat hotels en casino's van Trump failliet waren gegaan.