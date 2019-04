Mogelijk vandaag al uitspraak in zaak van mishandelde ober Praag

In Praag staan vandaag weer de twee Nederlandse broers voor de rechter die ervan worden verdacht dat ze een ober in de Tsjechische hoofdstad zwaar hebben mishandeld. Mogelijk doet de rechter vandaag al uitspraak.

De mishandeling in april vorig jaar leidde in Nederland en Tsjechiƫ tot grote verontwaardiging. De ober hield aan de mishandeling onder meer een gebroken kaak en een gebroken oogkas over. Hij lag drie weken in het ziekenhuis en lijdt nog altijd aan geheugenverlies en psychische problemen.

Vandaag komen onder anderen deskundigen aan het woord. Zo vertelden artsen vanochtend over het letsel van de ober.

Mogelijk 18 jaar

Als de broers worden veroordeeld voor poging tot moord, kunnen ze achttien jaar cel krijgen. Nederland heeft een rechtsverdrag met Tsjechiƫ; bij veroordeling zouden de twee hun straf in Nederland kunnen uitzitten.

De twee broers zeiden eerder tijdens de rechtszaak dat ze spijt hebben van hun daad en bereid zijn een schadevergoeding te betalen.