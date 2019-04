Politie Christchurch voorkomt mogelijk bomaanslag

De politie in Christchurch, Nieuw-Zeeland, heeft een man opgepakt die mogelijk van plan was om een bomaanslag te plegen. In een vrijstaande woning zijn munitie en een pakket met explosieven gevonden.

De verdachte is een man van 33 jaar. Over zijn achtergrond is verder nog niets bekend. Volgens Nieuw-Zeelandse media zijn de explosieven onschadelijk gemaakt door een speciale eenheid. Uit voorzorg waren woningen in de directe omgeving ontruimd.

In Christchurch werd vorige maand een aanslag gepleegd op twee moskee├źn. Daarbij vielen vijftig doden en raakten tientallen mensen gewond. De dader, een Australische rechts-extremist, is aangeklaagd voor 50 keer moord en 39 keer poging tot moord.

Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen de aanslagen op de moskee├źn en de arrestatie van vandaag. De verdachte wordt nog verhoord door de politie.