Arrestaties om foto dode voetballer Sala

De politie in het Britse graafschap Wiltshire heeft twee arrestaties verricht voor het verspreiden van een foto op sociale media waarop het lichaam te zien zou zijn van de omgekomen Argentijnse voetballer Emiliano Sala, die in januari neerstortte boven Het Kanaal. Het gaat om een vrouw van 48 en een 62-jarige man.

De twee worden er onder meer van verdacht dat ze zonder toestemming toegang hadden tot digitale informatie. Ze zijn inmiddels op vrije voeten, maar wel verdachte.

De foto zou gemaakt zijn in het mortuarium. Er is volgens de politie geen bewijs dat iemand is binnengeslopen om een foto van het lichaam te maken. Ook is er geen bewijs dat personeel van het mortuarium betrokken is bij een misdrijf.

Vliegtuig

Het vliegtuigje waarin de Argentijnse voetballer zat, stortte op 21 januari in slecht weer neer. Drie dagen later werd het teruggevonden in Het Kanaal. Het lichaam van de piloot is nog altijd niet gevonden.

De vader van de voetballer overleed vorige week aan de gevolgen van een hartinfarct. Hij was 58.