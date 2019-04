Gegevens over gebiedsontzegging in Assen uitgelekt

De gegevens van 530 personen met een gebiedsontzegging in Assen zijn in verkeerde handen gekomen. Een medewerker van de afdeling Toezicht en Handhaving heeft per ongeluk een mail naar een verkeerde ontvanger gestuurd. Het gaat om een onbekend privé-adres.

Dat blijkt uit een brief van het college van B en W over het datalek. De bijlage bij de mail was een Excelbestand met persoonsgegevens. Die gaan over lopende en verlopen gebiedsontzeggingen en daarmee samenhangende waarschuwingen.

De gemeente heeft meerdere keren geprobeerd om in contact te komen met de ontvanger om de documenten te laten verwijderen. Die ontvanger heeft niet gereageerd.

Brief

Assen heeft het datalek gemeld bij de landelijke toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, schrijft RTV Drenthe. Dit is verplicht. Daarnaast zijn bijna alle betrokkenen via een aangetekende brief op de hoogte gebracht. Vijftien personen kon de gemeente niet vinden.